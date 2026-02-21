Rigopiano la storia dall’inizio | la valanga i messaggi dei prigionieri il processo e il film Netflix Le parole che non dimenticheremo

Il crollo della valanga a Rigopiano ha causato la morte di 29 persone il 18 gennaio 2017 nel resort vicino al Gran Sasso. La tragedia ha attirato l’attenzione per i messaggi dei sopravvissuti e le testimonianze sulla lotta per salvarsi. Le ricerche si sono concentrate anche sui tentativi di comunicazione durante le ore di prigionia. La vicenda continua a suscitare emozioni e domande sulla gestione dell’emergenza. La vicenda resta aperta e ancora senza risposte definitive.

© Quotidiano.net - Rigopiano, la storia dall’inizio: la valanga, i messaggi dei prigionieri, il processo e il film Netflix. Le parole che non dimenticheremo

Rigopiano (Farindola), 21 febbraio 2026 – Ma chi ha pagato per la strage di Rigopiano, 29 morti il 18 gennaio 2017 nel resort ai piedi del Gran Sasso tra volto da una valanga? La domanda dev’essere riformulata. Perché a 9 anni dal disastro, siamo arrivati alla sentenza d’appello bis, quindi al quarto grado di giudizio. Tre ex dirigenti regionali sono stati condannati a sei anni complessivamente (e ci si attende una Cassazione bis, intanto per i ricorsi dei difensori). Ma all’inizio di questa storia giudiziaria la richiesta del pm, il procuratore capo di Pescara, Giuseppe Bellelli, era stata di 151 anni per 26 dei 30 imputati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net La Valanga: al via il film Netflix che rievoca il dramma di RigopianoIl film “La Valanga” ripercorre il disastro di Rigopiano, avvenuto nel gennaio 2017, quando una slavina travolse l’hotel, causando 29 vittime. Netflix annuncia il primo ciak del film su Rigopiano: iniziate le riprese della tragedia intitolata “La valanga”Netflix ha dato il via alle riprese del film “La valanga”, che ricostruisce la drammatica slavina di Rigopiano del 18 gennaio 2017. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Hotel Rigopiano: storia di una tragedia; Strage di Rigopiano, sentenza del processo d'Appello bis: 3 condanne e 5 assoluzioni; Rigopiano, la sentenza d'appello bis: condannati tre ex dirigenti della Regione Abruzzo per disastro colposo; Netflix annuncia il primo ciak del film su Rigopiano: iniziate le riprese della tragedia intitolata La valanga. Netflix annuncia il primo ciak del film su Rigopiano: iniziate le riprese della tragedia intitolata La valangaLa storia è, purtroppo, tristemente nota. È il 18 gennaio 2017, un elegante albergo di montagna, circondato dalla neve, diventa il teatro di una tragedia inattesa: una valanga travolge l’hotel Rigopia ... ilpescara.it La valanga, primo ciak per il film che racconta la tragedia di Rigopiano18 Gennaio 2017. Un elegante albergo di montagna, circondato dalla neve, diventa il teatro di una tragedia inattesa: una valanga travolge l' hotel Rigopiano, nel cuore dell’ Abruzzo, intrappolando 40 ... lasicilia.it Sono partite le riprese del film "La valanga", targato Netflix, che ricostruisce la drammatica storia del crollo dell’hotel Rigopiano. La regia è firmata da Elisa Amoruso; le riprese si svolgeranno tra Abruzzo, Lazio e Trentino Alto Adige. L’opera punta a ricostruire - facebook.com facebook PRIMO CIAK “La Valanga”, il film @NetflixIT sulla #tragedia di #Rigopiano, entra nel vivo delle riprese tra #Abruzzo e Alto Adige. Cast forte e #storia intensa. @ladolcevitamag_ #ladolcevitamagazine #NetflixItalia #CinemaNews x.com