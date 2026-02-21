Riforma pensioni 2026 età pensionabile più alta e allarme natalità | l editoriale

La riforma pensioni del 2026 ha portato a un aumento dell'età pensionabile, provocando preoccupazioni sulla diminuzione della natalità. La decisione deriva dalla necessità di garantire sostenibilità ai sistemi previdenziali, ma rischia di ridurre drasticamente il numero di giovani che decidono di avere figli. Nei supermercati, si vedono già le colombe e le uova di Pasqua, mentre il dibattito sulla soglia di età continua a infiammare i commenti pubblici. La questione resta al centro del confronto politico.

Siamo già arrivati alla fine di febbraio, Carnevale è passato, nei supermercati già sono in bella vista sugli scaffali colombe e uova di cioccolato in vista della prossima imminente Pasqua e ovviamente in tema pensioni tutto tace. Dopo i pesantissimi tagli inseriti nell’ultima legge di Bilancio con la soppressione tout court di due istituti che permettevano un anticipo pensionistico come Opzione Donna e Quota 103 sarebbe già ora porre le basi per discutere della sempre auspicata ma mai realizzata vera riforma previdenziale. Ad onore del vero ad inizio d’anno vi è stata una presa di posizione delle forze politiche di opposizione che hanno presentato una mozione comune per fermare l’innalzamento dell’età pensionabile che, ricordiamolo, salirà dal 1° gennaio a 67 anni ed un mese per la pensione di vecchiaia e 42 anni e 11 mesi (un anno in meno le donne) oltre ai tre mesi di finestra mobile per la pensione anticipata e che dal 1° gennaio 2028 sarà ancora aumentata fino a 67 anni e 3 mesi la pensione di vecchiaia e fino a 43 anni ed un mese (un anno in meno le donne) oltre a tre mesi di finestra per la pensione anticipata. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

Pensioni, chi dovrà lavorare ancora di più degli altri con l’aumento dell’età pensionabileL'aumento dell'età pensionabile annunciato dalla manovra 2026 prevede un graduale innalzamento nel corso degli anni, con un mese in più nel 2027 e ulteriori incrementi nel 2028 e successivamente.

Riforma Pensioni 2026 Nuova Età Pensionabile e Aumenti Ecco Tutte le Novità!

