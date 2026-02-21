Riforma Magistratura | Giudice e Avvocato a confronto diritti
A Termoli, questa sera, si svolge un incontro pubblico per discutere della riforma della magistratura e del referendum imminente. Il giudice e l’avvocato si confrontano sulle conseguenze pratiche delle modifiche alle procedure giudiziarie. La manifestazione mira a chiarire come le nuove norme potrebbero influenzare i diritti dei cittadini e il funzionamento dei processi. La discussione si concentra sulle differenze tra le figure professionali coinvolte e le conseguenze di eventuali cambiamenti.
Verso il Referendum sulla Magistratura: Un Confronto a Termoli tra Diritto e Giurisdizione. Un incontro pubblico si terrà questa sera a Termoli, in Molise, per analizzare le implicazioni della riforma della magistratura e del referendum che la accompagna. L’iniziativa, promossa dal Circolo dei Lazzari – Centro Culturale, vedrà come relatori l’avvocato Giulia Di Cesare e il giudice Luigi Catelli, offrendo alla comunità uno spazio di riflessione su una questione cruciale per l’equilibrio dei poteri dello Stato e la tutela dei diritti dei cittadini. L’appuntamento si inserisce in un momento di particolare rilevanza per il sistema giudiziario italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu
