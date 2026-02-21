Riforma Magistratura | Giudice e Avvocato a confronto diritti

A Termoli, questa sera, si svolge un incontro pubblico per discutere della riforma della magistratura e del referendum imminente. Il giudice e l’avvocato si confrontano sulle conseguenze pratiche delle modifiche alle procedure giudiziarie. La manifestazione mira a chiarire come le nuove norme potrebbero influenzare i diritti dei cittadini e il funzionamento dei processi. La discussione si concentra sulle differenze tra le figure professionali coinvolte e le conseguenze di eventuali cambiamenti.

Verso il Referendum sulla Magistratura: Un Confronto a Termoli tra Diritto e Giurisdizione. Un incontro pubblico si terrà questa sera a Termoli, in Molise, per analizzare le implicazioni della riforma della magistratura e del referendum che la accompagna. L’iniziativa, promossa dal Circolo dei Lazzari – Centro Culturale, vedrà come relatori l’avvocato Giulia Di Cesare e il giudice Luigi Catelli, offrendo alla comunità uno spazio di riflessione su una questione cruciale per l’equilibrio dei poteri dello Stato e la tutela dei diritti dei cittadini. L’appuntamento si inserisce in un momento di particolare rilevanza per il sistema giudiziario italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

“Referendum sulla riforma della magistratura: opinioni a confronto”: al San Gaetano per capirne di piùLunedì 23 febbraio, all’interno del Centro culturale San Gaetano di Padova, si terrà un dibattito pubblico sul referendum sulla riforma della magistratura.

Referendum, Avvocato Marco Siragusa: “Ecco perché la riforma è salvifica per la Magistratura”. INTERVISTAL’avvocato Marco Siragusa spiega perché la riforma proposta può cambiare le cose per la Magistratura.

Episode 404: Riforma della giustizia: confronto tra favorevoli e contrari

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.