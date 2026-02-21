Riforma Giustizia | Bersani lancia l’allarme rischio modello Orban

Pier Luigi Bersani ha espresso preoccupazione per la riforma della giustizia, sostenendo che potrebbe portare a un sistema simile a quello ungherese, con un forte accentramento di potere. La proposta prevede nuove regole che rischiano di influenzare l’indipendenza dei giudici e di ridurre la trasparenza nei processi. Bersani ha sottolineato che questa svolta potrebbe compromettere la democrazia e l’equilibrio tra i poteri. La discussione sulla riforma continua a dividere opinioni.

Avvertimento sulla riforma della giustizia: verso un modello "Orban". L'ex ministro Pier Luigi Bersani ha espresso forti preoccupazioni riguardo alla riforma della giustizia in discussione, sostenendo che potrebbe portare l'Italia verso un sistema simile a quello in vigore in Ungheria, caratterizzato da un accentramento del potere e una limitazione dell'indipendenza della magistratura. Le sue affermazioni sono state rilasciate nel contesto di un dibattito sull'autonomia differenziata e un referendum abrogativo, sollevando un acceso dibattito sulle implicazioni della riforma per lo stato di diritto nel paese.