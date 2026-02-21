Riforma a rischio | Meloni studia il piano B tra tensioni e possibili

Giorgia Meloni ha avviato un piano alternativo dopo le tensioni interne alla maggioranza. La Premier sta considerando una strategia di riserva nel caso in cui la riforma costituzionale venga bocciata dal referendum. Nei giorni scorsi, alcuni membri della coalizione hanno espresso dubbi e critiche, mettendo in discussione la stabilità del governo. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane, mentre la discussione sulla riforma continua a divampare.

Palazzo Chigi al bivio: il piano B della Premier e le crepe nella maggioranza. La Premier Giorgia Meloni e il suo governo stanno valutando un piano di riserva nel caso in cui la riforma costituzionale in discussione venga respinta dal voto popolare. L’attenzione è focalizzata sulla gestione delle possibili tensioni all’interno della coalizione di governo e sulla concreta possibilità di un’anticipazione delle elezioni politiche, con ripercussioni potenziali sull’assetto politico ed economico del Paese. A Palazzo Chigi, si lavora a diverse strategie per affrontare uno scenario che, pur non essendo considerato scontato, viene preso in seria considerazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Sicilia, Riforma Enti Locali Affonda tra Voto Segreto e Tensioni nel Centrodestra: Bocciati Emendamenti Chiave.La riforma degli Enti Locali in Sicilia è stata respinta a causa delle forti tensioni tra i membri del centrodestra e dell’uso del voto segreto.

Inter, difesa a rischio: Chivu studia soluzioni per Lecce tra squalifiche e infortuni improvvisi.Per un infortunio e due squalifiche, l’Inter perde tre difensori e si affida a Chivu per trovare una soluzione.

