Riforma a rischio | Meloni studia il piano B tra tensioni e possibili
Giorgia Meloni ha avviato un piano alternativo dopo le tensioni interne alla maggioranza. La Premier sta considerando una strategia di riserva nel caso in cui la riforma costituzionale venga bocciata dal referendum. Nei giorni scorsi, alcuni membri della coalizione hanno espresso dubbi e critiche, mettendo in discussione la stabilità del governo. La decisione finale potrebbe arrivare nelle prossime settimane, mentre la discussione sulla riforma continua a divampare.
Palazzo Chigi al bivio: il piano B della Premier e le crepe nella maggioranza. La Premier Giorgia Meloni e il suo governo stanno valutando un piano di riserva nel caso in cui la riforma costituzionale in discussione venga respinta dal voto popolare. L’attenzione è focalizzata sulla gestione delle possibili tensioni all’interno della coalizione di governo e sulla concreta possibilità di un’anticipazione delle elezioni politiche, con ripercussioni potenziali sull’assetto politico ed economico del Paese. A Palazzo Chigi, si lavora a diverse strategie per affrontare uno scenario che, pur non essendo considerato scontato, viene preso in seria considerazione.🔗 Leggi su Ameve.eu
Sicilia, Riforma Enti Locali Affonda tra Voto Segreto e Tensioni nel Centrodestra: Bocciati Emendamenti Chiave.La riforma degli Enti Locali in Sicilia è stata respinta a causa delle forti tensioni tra i membri del centrodestra e dell’uso del voto segreto.
Referendum giustizia, Casalino: Se Meloni perde, perderà anche le elezioni; Referendum giustizia: Acli, Anpi, Arci, Cgil e Udu insieme nel comitato per il 'No'. Andate a votare, riforma mette a rischio l'autonomia della magistratura e non risolve i problemi; Ma quale deriva autoritaria, la riforma smantella una legge del Ventennio e ci allinea agli altri Paesi democratici.
