Rifiuti speciali depositati illegalmente | denunciato imprenditore

Un imprenditore di Avellino ha depositato illegalmente rifiuti speciali nel suo capannone, causando un danno all’ambiente locale. I carabinieri, durante un controllo di routine, hanno scoperto sacchi e contenitori non autorizzati nascosti tra le merci. La scoperta avviene dopo settimane di verifiche sui depositi industriali della zona. Gli uomini dell’Arma hanno sequestrato i materiali e avviato le indagini per accertare eventuali responsabilità, mentre l’imprenditore rischia sanzioni penali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il comando provinciale dei carabinieri di Avellino, in collaborazione con l’autorità giudiziaria e con il supporto dei reparti speciali dell’Arma, prosegue senza sosta nella campagna di controlli finalizzati al contrasto dei reati ambientali. Gli ultimi interventi hanno interessato diversi comuni della provincia, portando all’accertamento di violazioni sia di natura penale che amministrativa. Nello specifico, i carabinieri della compagnia di Montella, unitamente ai colleghi del nucleo carabinieri forestale di Lioni, hanno denunciato in stato di libertà il titolare di un’attività imprenditoriale operante nel settore dell’autonoleggio, ritenuto responsabile del reato di “deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

Montoro, deposito di rifiuti speciali pericolosi: denunciato un imprenditoreMontoro, un imprenditore è stato denunciato dopo il ritrovamento di un deposito di rifiuti speciali pericolosi nel suo capannone.

Trasportavano illegalmente rifiuti speciali: due persone denunciateDue persone sono state denunciate per il trasporto illegale di rifiuti speciali, un reato che mette a rischio l'ambiente e la salute pubblica.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.