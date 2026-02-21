Rientro Gila slitta | brutto colpo per Sarri e la Lazio

L’infortunio di Gila, causato da uno scontro durante l’allenamento, rallenta i piani di Sarri e mette in difficoltà la Lazio. Il giocatore ha subito una lesione che richiederà settimane di recupero, influendo sulla preparazione alle prossime gare importanti. La squadra dovrà adattarsi senza il suo attaccante chiave, rendendo più complicata la gestione delle sfide future. La situazione rimane sotto controllo, ma il rinvio del rientro di Gila rappresenta un problema concreto.

Una dinamica delicata interessa la Lazio in questa fase della stagione: un infortunio significativo lockerà la squadra soprattutto in vista di imminenti impegni ufficiali. Mario Gila, difensore centrale, è uscito acciaccato dall'ultima partita contro l'Atalanta e gli esami strumentali hanno evidenziato un'infiammazione tendinea al ginocchio sinistro. Le valutazioni verranno svolte quotidianamente dal personale sanitario della squadra capitolina, con attenzione costante agli sviluppi clinici. La situazione crea una responsabilità notevole per l'organico difensivo e impone approcci comprimari in ottica rotazioni.

