Ricordate Manola Moslehi ad Amici? Oggi ha una compagna ma non una figlia e conquista Sanremo

Manola Moslehi ha ottenuto un nuovo successo dopo aver annunciato di avere una compagna, non una figlia, e di essere pronta a partecipare a Sanremo. La cantante ha spiegato che il suo impegno nel mondo dello spettacolo le ha permesso di raggiungere importanti traguardi, tra cui il debutto sul palco del festival. La sua presenza nel panorama musicale italiano si rafforza con ogni passo compiuto, attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

Dalla ribalta dei talent show alla conquista delle radio e dei grandi palcoscenici italiani, Manola Moslehi ha saputo costruire una carriera solida e poliedrica. Nata a Frosinone il 30 aprile 1984 da madre italiana e padre iraniano, Moslehi ha sempre unito passione, disciplina e talento, passando dal liceo classico allo studio della Giurisprudenza a Roma, senza mai abbandonare la musica. La sua voce e la sua personalità l’hanno portata dai provini di Amici di Maria De Filippi fino ai palchi di Sanremo, e oggi è una figura di riferimento per chi segue musica e radio in Italia. View this post on Instagram Manola Moslehi, da Amici di Maria De Filippi a Sanremo: il successo di una artista completa. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Da Frosinone a Sanremo: Manola Moslehi conduttrice del Prima Festival di Sanremo 2026Da Frosinone a Sanremo, Manola Moslehi si prepara a condurre il Prima Festival 2026.

