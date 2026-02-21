Riccardo Muti zittisce i criticoni della Venezi | Lasciatela dirigere … La Cgil parte con le querele

Riccardo Muti ha difeso la direzione dell’Orchestra Veneziana, criticando chi mette in dubbio la sua autorità. La causa deriva dalle opinioni di alcuni critici che hanno messo in discussione la sua scelta di lasciare la bacchetta a una giovane collega. Muti ha spiegato di non aver mai visto la direttrice in azione e di preferire il silenzio piuttosto che giudizi. La discussione continua tra i musicisti e gli appassionati.

“Primo, io non do giudizi su persone che fanno la stessa professione, secondo non l’ho mai vista dirigere quindi non posso dare giudizi, e anche se l’avessi vista dirigere non darei un commento perché lo troverei sgradevole. Leggo tante cose sui giornali. Lasciatela dirigere e poi le orchestre varie e i cori vari decideranno, pensando che nella storia che ci sono direttori che in un teatro con un’orchestra funzionano benissimo e con altre no”: parola di Riccardo Muti, il più grande direttore d’orchestra italiano, che ancora una volta è stato “interrogato” sul caso di Beatrice Venezi, senza però farsi trascinare nella polemica dai sindacati che ne contestano la nomina alla direzione della Fenice. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

E ora i contestatori della Venezi se la prendono anche con MutiI contestatori di Beatrice Venezi hanno rivolto le loro critiche anche a Riccardo Muti, coinvolgendo il celebre direttore d’orchestra in una disputa pubblica.

