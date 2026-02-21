Reti da pesca dismesse operativo al porto di Ancona il centro di recupero e stoccaggio
Il porto di Ancona ha avviato un centro di recupero e stoccaggio di reti da pesca dismesse, in risposta all’accumulo di materiali plastici abbandonati in mare. La struttura mira a trasformare le reti in Nylon 6 in risorsa utile, riducendo l’inquinamento marino. Un’operazione concreta che coinvolge pescatori e aziende locali per creare una filiera di riciclo sostenibile. Il progetto punta a intervenire direttamente sul territorio, limitando i danni ambientali delle reti abbandonate.
Il progetto, che contribuisce alla tutela della biodiversità marina e costiera e al miglioramento della gestione dei rifiuti nel settore, ha già consentito il recupero di 12 tonnellate di reti, la produzione di circa 8.000 kg di Nylon 6 e plastica riciclata, la riduzione stimata di 5.000 kg di CO2 ANCONA – Ridurre l’impatto ambientale delle reti da pesca dismesse in Nylon 6, trasformandole da rifiuto speciale a risorsa, attraverso la creazione di una filiera circolare locale di raccolta, stoccaggio e riciclo. Ecco l’obiettivo primario del progetto “Reti In Circolo” sostenuto dalla Fondazione Cariverona nell’ambito del bando Format – Educare all’economia circolare e promosso da Legambiente Marche come capofila in collaborazione con il Parco del Conero.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Progetto "Reti in circolo", prevista la creazione di un centro di recupero e stoccaggio presso il porto di AnconaIl progetto “Reti in circolo” nasce dall’investimento della Fondazione Cariverona e mira a creare un centro di recupero e stoccaggio nel porto di Ancona.
Reti da pesca inquinanti. Ecco il centro di recuperoLe reti da pesca colorate in nylon inquinano il mare da secoli, rilasciando microplastiche che danneggiano gli organismi marini.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: È operativo il centro di recupero delle reti da pesca dismesse presso la Coop. Motopescherecci di Ancona; Come recuperare le reti da pesca dismesse: il progetto degli atenei italiani; Reti in Circolo, al porto di Ancona nasce la filiera per riciclare le reti da pesca; Alla Coop. Motopescherecci di Ancona centro recupero e stoccaggio reti da pesca dismesse.
Reti in Circolo, al porto di Ancona nasce la filiera per riciclare le reti da pescaIl progetto di Legambiente Marche, punta a trasformare 10 tonnellate l’anno di Nylon 6 da rifiuto speciale a risorsa, riducendo costi e impatto ambientale ... centropagina.it
Come recuperare le reti da pesca dismesse: il progetto degli atenei italianiUn progetto universitario attraverso il recupero delle reti da pesca dismesse fornisce tessuti elettrofilati sostenibili all’industria dell’automotive ... libero.it
Peppino Contini e il mestiere della pesca a 97 anni. Nato nel 1929 a Cabras, non rinuncia a uscire in mare per gettare le reti, tra l'ammirazione dei colleghi https://www.rainews.it/tgr/sardegna - facebook.com facebook