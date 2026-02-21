Reti da pesca dismesse operativo al porto di Ancona il centro di recupero e stoccaggio

Il porto di Ancona ha avviato un centro di recupero e stoccaggio di reti da pesca dismesse, in risposta all’accumulo di materiali plastici abbandonati in mare. La struttura mira a trasformare le reti in Nylon 6 in risorsa utile, riducendo l’inquinamento marino. Un’operazione concreta che coinvolge pescatori e aziende locali per creare una filiera di riciclo sostenibile. Il progetto punta a intervenire direttamente sul territorio, limitando i danni ambientali delle reti abbandonate.

Il progetto, che contribuisce alla tutela della biodiversità marina e costiera e al miglioramento della gestione dei rifiuti nel settore, ha già consentito il recupero di 12 tonnellate di reti, la produzione di circa 8.000 kg di Nylon 6 e plastica riciclata, la riduzione stimata di 5.000 kg di CO2 ANCONA – Ridurre l’impatto ambientale delle reti da pesca dismesse in Nylon 6, trasformandole da rifiuto speciale a risorsa, attraverso la creazione di una filiera circolare locale di raccolta, stoccaggio e riciclo. Ecco l’obiettivo primario del progetto “Reti In Circolo” sostenuto dalla Fondazione Cariverona nell’ambito del bando Format – Educare all’economia circolare e promosso da Legambiente Marche come capofila in collaborazione con il Parco del Conero.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Progetto "Reti in circolo", prevista la creazione di un centro di recupero e stoccaggio presso il porto di AnconaIl progetto “Reti in circolo” nasce dall’investimento della Fondazione Cariverona e mira a creare un centro di recupero e stoccaggio nel porto di Ancona.

Reti da pesca inquinanti. Ecco il centro di recuperoLe reti da pesca colorate in nylon inquinano il mare da secoli, rilasciando microplastiche che danneggiano gli organismi marini.

