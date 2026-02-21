Rete Olimpiadi No Grazie Verona | domenica pomeriggio la manifestazione

Il movimento “Rete Olimpiadi No Grazie Verona” organizza una manifestazione domenica pomeriggio per protestare contro i Giochi invernali. La protesta nasce dalle preoccupazioni sulla gestione e i costi dell’evento, con un corteo che attraverserà alcune zone centrali della città. Centinaia di persone sono attese per esprimere il proprio dissenso e chiedere maggiore trasparenza. La partecipazione si prevede numerosa, anche in vista delle decisioni ufficiali che arriveranno nei prossimi mesi.

Divieti di sosta nelle aree dove transiterà il corteo, ma non sono previste chiusure al traffico, deviazioni, modifiche ai sensi di marcia o altri provvedimenti viabilistici Domenica 22 febbraio, nel pomeriggio, è in programma a Verona un corteo promosso da "Rete Olimpiadi No Grazie Verona". Su richiesta della Questura di Verona, in previsione della partecipazione di numerose persone, il Comune scaligero ha dunque adottato un'ordinanza per disciplinare la viabilità nelle aree interessate. È stato disposto il divieto di sosta con rimozione, dalle ore 8 alle ore 20, e comunque fino al termine delle esigenze legate alla manifestazione.