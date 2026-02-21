Rete gas Catania | indagati e documenti mancanti 5 Stelle chiede

La rete del gas a Catania è al centro di un’indagine dopo l’esplosione in via Galermo e la scoperta di documenti mancanti. L’amministrazione comunale deve spiegare come ha verificato la sicurezza degli impianti, mentre il dirigente tecnico della società coinvolta risulta iscritto nel registro degli indagati. La procura ha richiesto approfondimenti sui controlli effettuati negli ultimi mesi. I dettagli sulle procedure di sicurezza rimangono ancora poco chiari.

L'amministrazione comunale è chiamata a chiarire le procedure di sicurezza relative alla rete del gas cittadina, in seguito all'esplosione avvenuta in via Galermo lo scorso anno e all'iscrizione nel registro degli indagati dell'attuale dirigente tecnico della società che gestisce la rete. La richiesta di trasparenza arriva dal consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Graziano Bonaccorsi, che ha presentato un'interrogazione consiliare sulla vicenda. L'interrogazione, depositata in data odierna, fa seguito alla notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati del dirigente tecnico, un elemento che, pur non costituendo una prova di colpevolezza, solleva interrogativi sulla gestione e la sicurezza di un'infrastruttura cruciale per la città.