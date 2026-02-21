Respiro di sollievo per due donne | Potranno vivere con serenità
Due donne trovano un po’ di pace dopo un lungo periodo di difficoltà. La decisione presa permette a una di loro di tornare a condurre una vita normale e senza timori. La donna potrà dedicarsi alle sue passioni e ricominciare a sorridere, lontano da preoccupazioni e stress. Il cambiamento arriva dopo mesi di incertezza e battaglie legali, portando un senso di sollievo e speranza nel loro quotidiano. Ora, potranno guardare avanti con maggiore tranquillità.
"La mia assistita potrà riprendere finalmente a vivere le sue giornate con la serenità che ogni donna merita". Le parole dell’avvocato Alessandro Calogiuri, legale della donna di Osimo vittima di stalking dell’ex compagno 41enne evaso dai domiciliari dopo aver danneggiato il braccialetto elettronico e che ora arrestato a Londra su mandato di cattura internazionale. Salvatore Giovanni Mario Del Campo è stato bloccato alla stazione ferroviaria di Saint Pancras International, una delle principali stazioni della capitale inglese. Lo hanno trovato con una borsetta, viveva in strada. Al termine delle procedure giudiziarie davanti alla Corte di Giustizia inglese sarà estradato in Italia con un volo Londra-Fiumicino e trasferito nel carcere più vicino, probabilmente Viterbo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
