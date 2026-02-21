Replay Castelnuovo Un borgo in gioco
TERRANUOVA Dopo il grande successo registrato alla biblioteca di Cavriglia, alla biblioteca di Castelnuovo dei Sabbioni e al circolo di Castelnuovo, il progetto "Replay Castelnuovo D’Avane – un Borgo in gioco" arriva a Terranuova Bracciolini per uno degli ultimi appuntamenti in calendario. L’iniziativa, dedicata alla riscoperta storica e partecipata dell’antico borgo di Castelnuovo d’Avane, continua così il suo percorso sul territorio coinvolgendo un pubblico sempre più numeroso. L’ampia partecipazione attesa ha reso necessario lo spostamento della sede: l’appuntamento non si terrà più al centro sociale e aggregativo "Andirivieni", ma al Pallaio, in Piazza Coralli a Terranuova Bracciolini, per garantire maggiore spazio e comfort ai partecipanti.🔗 Leggi su Lanazione.it
Due musei per rilanciare il borgo. Il piano di Castelnuovo d’AvaneIl piano di Castelnuovo d’Avane propone la creazione di due musei come strumento per la valorizzazione e il rilancio del borgo.
Leggi anche: Castelnuovo d’Avane, i progetti del bando cultura per le iniziative di rigenerazione culturale e sociale del borgo
Castelnuovo d’Avane, i progetti del bando cultura per le iniziative di rigenerazione culturale e sociale del borgoArezzo, 5 dicembre 2025 – La rinascita di un paese è anche la rinascita di una cultura capace di guardare indietro, alla sua storia e memoria, per immaginare un futuro che non tradisca il territorio, ... lanazione.it
Rinasce Castelnuovo d’Avane. Il borgo si proietta verso il futuro. Albergo, parco dello sport e ospedalePresentato il progetto che cambierà il volto del paese fantasma con i 20milioni arrivati dal Pnrr. A fine gennaio via ai lavori che trasformeranno i luoghi dove venne girato Ivo il tardivo di ... lanazione.it