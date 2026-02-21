replay castelnuovo un borgo in gioco

TERRANUOVA Dopo il grande successo registrato alla biblioteca di Cavriglia, alla biblioteca di Castelnuovo dei Sabbioni e al circolo di Castelnuovo, il progetto "Replay Castelnuovo D’Avane – un Borgo in gioco" arriva a Terranuova Bracciolini per uno degli ultimi appuntamenti in calendario. L’iniziativa, dedicata alla riscoperta storica e partecipata dell’antico borgo di Castelnuovo d’Avane, continua così il suo percorso sul territorio coinvolgendo un pubblico sempre più numeroso. L’ampia partecipazione attesa ha reso necessario lo spostamento della sede: l’appuntamento non si terrà più al centro sociale e aggregativo "Andirivieni", ma al Pallaio, in Piazza Coralli a Terranuova Bracciolini, per garantire maggiore spazio e comfort ai partecipanti.🔗 Leggi su Lanazione.it

Due musei per rilanciare il borgo. Il piano di Castelnuovo d’AvaneIl piano di Castelnuovo d’Avane propone la creazione di due musei come strumento per la valorizzazione e il rilancio del borgo.

Leggi anche: Castelnuovo d’Avane, i progetti del bando cultura per le iniziative di rigenerazione culturale e sociale del borgo

Mysterycar 2025 il grande gioco di ruolo in auto - Terza Parte

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.