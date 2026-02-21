Rende | Rifiuti in video multe da 26.000€ e rischio fino a 2 anni

A Rende, alcuni cittadini sono stati ripresi mentre abbandonavano rifiuti, causando multe fino a 26.000 euro. La città ha installato telecamere mobili per individuare chi getta illegalmente immondizia, un gesto che danneggia spazi pubblici e crea problemi di igiene. Le immagini registrate sono state utilizzate per identificare i responsabili. Chi viene scoperto rischia sanzioni economiche e pene fino a due anni di carcere. La misura mira a migliorare la gestione dei rifiuti nel territorio.

Rende affronta l'emergenza rifiuti con la videosorveglianza: multe fino a 26.000 euro. Rende, 21 febbraio 2026 – Un nuovo sistema di videosorveglianza mobile è stato attivato nel comune di Rende per contrastare l'abbandono indiscriminato di rifiuti, un fenomeno che deturpa il territorio e compromette la qualità dell'ambiente. L'amministrazione comunale, in collaborazione con la Polizia Locale, mira a punire severamente i trasgressori, con sanzioni che possono arrivare fino a 26.000 euro o due anni di reclusione. Una sfida complessa che va oltre il decoro urbano. L'abbandono dei rifiuti rappresenta una problematica costante per l'amministrazione di Rende, che trascende il mero aspetto estetico.