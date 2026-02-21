Relazioni e adolescenti Lancini | Occorre meno individualismo

Matteo Lancini denuncia un aumento delle difficoltà degli adolescenti, causato da un eccesso di individualismo nella società. In un’epoca in cui i giovani si sentono isolati, l’esperto invita gli adulti a intervenire con atteggiamenti più aperti e comprensivi. Lancini sottolinea che è fondamentale favorire relazioni più autentiche e meno concentrate sull’ego. Le sue parole vogliono spingere a riflettere sul ruolo degli adulti nel supportare i ragazzi.

In un mondo segnato da un "accanimento verso i giovani", Matteo Lancini si schiera dalla loro parte, offrendo agli adulti strumenti per aiutare i ragazzi a non sentirsi soli in mezzo agli altri, ma compresi e sostenuti. Stasera alle 21, al teatro Astra di Bellaria, il noto psicologo e psicoterapeuta dialogherà con Cesare Pomarici nello spettacolo Come stare in relazione con gli adolescenti, ispirato al suo libro Chiamami adulto. Lancini analizzerà come i giovani costruiscono relazioni – in famiglia, a scuola, online, in psicoterapia, con i pari e in coppia – e affrontando temi come l’assenza di prospettive future e la fragilità adulta, spiegherà cosa serve davvero per avvicinarsi agli adolescenti: "Io ne incontro alcuni che ne sanno molto più dei genitori".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

