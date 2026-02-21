Regione i sindacati sulla riforma della dirigenza | No alla fascia unica

I sindacati criticano la recente proposta di riforma della dirigenza regionale, ritenendo inutile la creazione di una fascia unica. Secondo le organizzazioni, questa modifica non tiene conto delle esigenze dei lavoratori e non è stata discussa con loro in anticipo. I rappresentanti sindacali hanno già manifestato il loro dissenso, sottolineando che un cambiamento così rilevante richiede un confronto prima di essere approvato. La questione resta al centro del dibattito pubblico.

La nota congiunta firmata da Cgil Fp, Cisl Fp, CobasCodir, Sadirs, Ugl e Uil che propongono di mantenere l’attuale ordinamento con in due fasce disciplinandone gli accessi “Non si comprende l'utilità di questa proposta di legge, una riforma così importante non può essere fatta senza la condivisione delle organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori, non siamo stati preventivamente coinvolti e abbiamo espresso più volte tutta la nostra contrarietà, il presidente Schifani ascolti la nostra proposta”. Lo dichiarano i sindacalisti di Cgil Fp, Cisl Fp, CobasCodir, Sadirs, Ugl e Uil. “Proponiamo di mantenere l’attuale ordinamento già previsto in due fasce (prima e seconda), disciplinando l’accesso alla prima e alla seconda fascia dirigenziale regionale del ruolo unico, istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2000 n.🔗 Leggi su Palermotoday.it

