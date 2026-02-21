Reggio Pazzano sfida il centrosinistra | il referendum svela

Pazzano ha messo in discussione il centrosinistra con un voto sul referendum, che ha diviso gli abitanti. La decisione ha portato a discussioni accese in città, coinvolgendo anche i rappresentanti politici locali. L’evento ha evidenziato le differenze di opinione tra chi sostiene il cambiamento e chi preferisce mantenere lo status quo. La consultazione ha attirato l’attenzione di molti cittadini e ha acceso nuovi confronti nel panorama politico. Ora si aspetta di capire come evolveranno le prossime settimane.

Pazzano Scuote il Campo Progressista Reggino: Il Referendum Come Test di Coerenza. Reggio Calabria è al centro di un acceso dibattito politico in vista delle imminenti elezioni comunali e del referendum costituzionale. Saverio Pazzano, consigliere comunale e fondatore del movimento La Strada, ha lanciato una sfida al campo progressista locale, chiedendo un posizionamento chiaro e univoco sul fronte del “no” al referendum sulla giustizia, sollevando dubbi sulla reale coerenza delle posizioni all’interno della coalizione. La sua presa di posizione arriva in un momento cruciale del processo elettorale reggino, con l’ufficializzazione delle primarie di centrosinistra e la concomitante campagna referendaria nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Primarie e referendum, Pazzano: "Chiunque voglia rappresentare il campo largo deve sostenere il no"Saverio Pazzano ha criticato le primarie del centrosinistra e il loro collegamento con il referendum sulla riforma della giustizia.

Elezioni comunali: Riabitare Reggio al fianco di PazzanoLa rete di cittadini Riabitare Reggio conferma il suo sostegno a Saverio Pazzano per le prossime elezioni comunali.

