reggio calabria in 7 finiscono in carcere per associazione mafiosa

A Reggio Calabria, sette uomini sono stati arrestati con l’accusa di associazione mafiosa, un’operazione partita da un’intensa collaborazione tra i carabinieri del Ros e l’Fbi statunitense. Gli investigatori hanno scoperto il ruolo di questi soggetti nella rete della cosca Commisso di Siderno, associata a narcotraffico e estorsioni. Durante le indagini, sono stati sequestrati documenti e soldi, che dimostrano l’attività illecita del gruppo. L’arresto si inserisce in una più vasta offensiva contro la mafia calabrese.

A Reggio Calabria la collaborazione tra i carabinieri del Ros e l’ Fbi statunitense ha portato alla custodia cautelare in carcere di 7 persone ritenute affiliate alla cosca Commisso di Siderno. Per gli inquirenti, sarebbero responsabili di associazione di tipo mafioso, danneggiamento ed estorsione. Sequestrate le quote sociali di un’impresa edile di cui è titolare uno degli indagati. L’indagine si colloca nel quadro di una serie di attività investigative sviluppate dalla Procura di Reggio Calabria e condotte dal Ros per ricostruire gli assetti complessivi della Ndrangheta in Italia e all’estero.🔗 Leggi su Lapresse.it

Sequestrata associazione antiviolenza a Reggio Calabria: “La titolare Tiziana Iaria ha simulato un rapimento e si è spacciata per psicologa”La polizia ha sequestrato un’associazione antiviolenza a Reggio Calabria.

Sequestro associazione antiviolenza a Reggio Calabria, nelle carte la storia del finto rapimento della “psicologa cognitiva e comportamentale”La polizia ha sequestrato il Centro Antiviolenza Margherita a Reggio Calabria.

Il Cinema entra nel carcere di Arghillà per raccontare la dignità

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.