Reggio Calabria in 7 finiscono in carcere per associazione mafiosa
A Reggio Calabria, sette uomini sono stati arrestati con l’accusa di associazione mafiosa, un’operazione partita da un’intensa collaborazione tra i carabinieri del Ros e l’Fbi statunitense. Gli investigatori hanno scoperto il ruolo di questi soggetti nella rete della cosca Commisso di Siderno, associata a narcotraffico e estorsioni. Durante le indagini, sono stati sequestrati documenti e soldi, che dimostrano l’attività illecita del gruppo. L’arresto si inserisce in una più vasta offensiva contro la mafia calabrese.
A Reggio Calabria la collaborazione tra i carabinieri del Ros e l’ Fbi statunitense ha portato alla custodia cautelare in carcere di 7 persone ritenute affiliate alla cosca Commisso di Siderno. Per gli inquirenti, sarebbero responsabili di associazione di tipo mafioso, danneggiamento ed estorsione. Sequestrate le quote sociali di un’impresa edile di cui è titolare uno degli indagati. L’indagine si colloca nel quadro di una serie di attività investigative sviluppate dalla Procura di Reggio Calabria e condotte dal Ros per ricostruire gli assetti complessivi della Ndrangheta in Italia e all’estero.🔗 Leggi su Lapresse.it
Sequestrata associazione antiviolenza a Reggio Calabria: “La titolare Tiziana Iaria ha simulato un rapimento e si è spacciata per psicologa”La polizia ha sequestrato un’associazione antiviolenza a Reggio Calabria.
Sequestro associazione antiviolenza a Reggio Calabria, nelle carte la storia del finto rapimento della “psicologa cognitiva e comportamentale”La polizia ha sequestrato il Centro Antiviolenza Margherita a Reggio Calabria.
Il Cinema entra nel carcere di Arghillà per raccontare la dignità
‘Ndrangheta, operazione Risiko: 7 arresti. Colpito il Siderno Group of organized Crime – VIDEOSette arresti eseguiti dal ROS dei Carabinieri. Il gip non ha convalidato il fermo ma emesso per tutti gli indagati l’ordinanza di custodia cautelare in carcere ... corrieredellacalabria.it
‘Ndrangheta, blitz internazionale: 7 fermi contro la cosca Commisso di SidernoOperazione congiunta ROS e FBI: sequestrate quote di un’impresa edile e confermata la centralità del locale di Siderno nelle dinamiche mafiose internazionali ... reggiotv.it
OPERAZIONE “RISIKO” Il 21 febbraio 2026, alle ore 09.00 presso il Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria, in via Aschenez 3, verranno illustrati i dettagli dell’operazione eseguita lo scorso 17 febbraio dal ROS, sotto la direzione della Procura d - facebook.com facebook
