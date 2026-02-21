Regata internazionale Brindisi-Corfù | partono le iscrizioni per la 40esima edizione

La regata internazionale Brindisi-Corfu ha aperto le iscrizioni della sua 40ª edizione. L’evento, previsto per il prossimo mese, richiama appassionati da tutta Europa. Gli equipaggi si preparano a sfidarsi tra le acque del Mar Ionio, con l’obiettivo di conquistare il trofeo. Le iscrizioni sono aperte fino alla fine di questo mese e si registrano già molte adesioni. La competizione promette di essere un appuntamento da non perdere.

Giovedì 4 giugno il programma dell'evento prevede l'inaugurazione del "Villaggio della regata" che si svolgerà, come al solito, sul lungomare Regina Margherita, a ridosso delle banchine dove ormeggeranno le imbarcazioni partecipanti alla regata. Il ricco programma prevede eventi musicali e culturali, appuntamenti enogastronomici e momenti di intrattenimento. Un'attività che culminerà sabato 6 giugno con la cerimonia di benvenuto per gli equipaggi e con il successivo spettacolo di fuochi pirotecnici sulle acque del porto interno. La partenza della Regata, invece, è prevista per domenica 7 giugno ed i cittadini potranno gustarsi lo spettacolo dalla diga di Punta Riso.