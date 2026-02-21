Referendum sulla giustizia | regole e piazze disponibili per i comizi e le vie per i manifesti

La decisione sulla disposizione delle aree per il referendum sulla giustizia ha coinvolto il Comune di Genova, che ha stabilito le zone dedicate ai comizi e ai manifesti. La Giunta ha approvato le regole per garantire lo svolgimento delle manifestazioni elettorali, prevedendo spazi specifici in quartieri come Sampierdarena e Centro Storico. Le autorità hanno anche individuato le vie più adatte per affiggere i cartelloni. La campagna elettorale si intensifica con l’apertura delle postazioni designate.

Sono state previste 50 postazioni per l'affissione dei manifesti di propaganda diretta su tutto il territorio cittadino, così distribuite: Disciplina per lo svolgimento dei comizi elettorali. Le prenotazioni dei siti destinati alla collocazione di tavolini, gazebo, nonché eventuali palchi per comizi, atti a ospitare le riunioni di propaganda elettorale devono essere inviate, avendo cura di indicare se verrà occupata una superficie superiore a 9 mq (nel qual caso sarà comunicato l'importo da versare), esclusivamente per via telematica all'indirizzo e-mail: [email protected], dal lunedì al venerdì, con le seguenti modalità: L'ordine cronologico di ricezione delle richieste costituisce l'unico titolo idoneo a determinare la precedenza sull'utilizzo del sito prescelto da parte del richiedente.