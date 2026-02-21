Referendum | Sì nel caos affissioni sindaci bloccati tra regole

Il caos nelle affissioni pubblicitarie è alla base della confusione che sta coinvolgendo i sindaci durante la campagna referendaria. Le nuove regolamentazioni e i ritardi nelle autorizzazioni creano tensioni tra le amministrazioni comunali e i promotori del voto. Alcuni sindaci si trovano bloccati nel tentativo di rispettare le norme, mentre i cittadini si trovano a dover affrontare cartelli e manifesti contraddittori. La situazione continua ad alimentare polemiche e incertezze nelle piazze.

Un’ondata di incertezza e polemiche sta investendo la campagna referendaria a livello nazionale, con ripercussioni significative anche a livello locale. Il Comitato per il Sì si trova al centro di un intricato pasticcio burocratico riguardante l’affissione dei manifesti elettorali, a seguito di presentazioni di domande giudicate irregolari da diversi comuni italiani. La situazione ha portato a decisioni contrastanti da parte delle amministrazioni, con alcune che hanno scelto di ammettere i manifesti nonostante le irregolarità, altre che hanno optato per l’esclusione, creando un clima di confusione e tensione.🔗 Leggi su Ameve.eu

