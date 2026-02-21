Referendum Schlein | C' è carovita ma Meloni fa cronaca giudiziaria

Elisa Schlein denuncia che, mentre il governo affronta problemi di carovita, si concentra su questioni giudiziarie. A Firenze, la leader del Partito Democratico si impegna a promuovere lavoro dignitoso e politiche industriali, criticando le mancanze del Paese su transizione ecologica, digitale e agricoltura. La sua visita si concentra su temi concreti che coinvolgono direttamente cittadini e imprese, con l’obiettivo di stimolare un dibattito su priorità e risposte politiche.

A Firenze "ci occuperemo di lavoro dignitoso, politiche industriali che mancano al Paese, transizione ecologica, digitale e agricoltura". Con queste parole è intervenuta la segretaria del Pd, Elly Schlein, una volta arrivata al teatro Niccolini per 'L'Italia che riparte', la due giorni organizzata dai dem. "L'Italia ha bisogno di ripartire perché la nostra economia purtroppo è ferma e i dati della Commissione europea ci danno penultimi in Europa per crescita prevista quest'anno". C'è bisogno, quindi, "di uno scatto in avanti. E il Pd da tempo lavora ad una serie di proposte sulla politica industriale, a partire da come ridurre il costo delle bollette.