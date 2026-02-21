Referendum | Nordio punta sul Sì accusa il No di trucchi verbali

Carlo Nordio ha sostenuto che la campagna del Sì al referendum si basa su argomentazioni solide, mentre ha accusato i oppositori di usare “trucchi verbali” per influenzare l’opinione pubblica. Durante un incontro pubblico a Forlì, il ministro della Giustizia ha evidenziato il suo ottimismo riguardo al risultato, sottolineando l’importanza di una scelta chiara. La discussione ha attirato numerosi cittadini desiderosi di conoscere le posizioni in campo.

Nordio a Forlì: la campagna del Sì tra ottimismo e accuse di “trucchi verbali”. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha espresso un forte ottimismo riguardo all’esito del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, durante un affollato incontro tenutosi sabato pomeriggio a Forlì. L’evento, parte della campagna per il Sì alla riforma della giustizia, ha una partecipazione significativa da parte dei sostenitori, con circa duecento-trecento persone presenti nel salone comunale e altre costrette ad assistere dallo scalone. Nordio ha sottolineato come, al di là delle previsioni favorevoli, l’importante sia rispettare la volontà popolare, indipendentemente dall’esito del voto, evitando di attribuire connotazioni politiche al risultato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Referendum, sondaggi trionfali per il Sì alla riforma Nordio: diciotto punti di vantaggio sul NoI sondaggi indicano un ampio vantaggio del Sì sulla riforma Nordio in vista del referendum del 22 e 23 marzo.

Nordio accusa il Csm di logiche corruttive: polemica Schlein e referendum sulla giustizia al centro del dibattito.Il ministro Nordio ha accusato il Csm di pratiche corrotte, sostenendo che il consiglio si muove secondo logiche mafiose.

Referendum Giustizia, Nordio Non credo che i ricorsi verranno accolti

VIDEO | Referendum, Nordio assicura: Niente di cui pentirmi sui toni. Sfido sostenitori del ‘no’ a un confrontoIl Guardasigilli: Non li ho mai inaspriti, a suo tempo mi sono limitato a citare quello che avevano detto altri ... dire.it

Referendum, la leghista Matone: Dichiarazioni folli di Nordio, grazie a lui abbiamo perso il vantaggio sul NoSe prima, grazie all’involontario endorsement di Gratteri, noi eravamo dieci a zero, oggi grazie all’ improvvida iniziativa con dichiarazioni folli di Nordio, siamo purtroppo dieci a dieci. È una Si ... ilfattoquotidiano.it

Referendum giustizia, Bersani: “Nordio sta dando una mano al No, bisogna ringraziarlo” x.com

CAMPOBASSO. Referendum, Bobo Craxi (Psi) per il sì alla riforma Nordio: "In questi 40 anni la giustizia non è stata equilibrata" Guarda il servizio #referendum #giustizia #PartitoSocialistaItaliano #campobasso - facebook.com facebook