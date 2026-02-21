Referendum le ragioni del No | incontro pubblico all’Auditorium Sant’Ilario

Un incontro pubblico all’Auditorium Sant’Ilario mette in evidenza le ragioni del No al referendum del 22-23 marzo 2026. La decisione di organizzarlo deriva dalle richieste di cittadini e associazioni preoccupati per le conseguenze di questa consultazione. Venerdì 27 febbraio alle 17, si discuterà delle implicazioni di una possibile vittoria del Sì, con interventi di esperti e rappresentanti locali. L’evento mira a favorire un confronto diretto tra cittadini e Opinionisti.

Venerdì 27 febbraio alle ore 17 all’Auditorium Sant’ilario (corso Garibaldi 17) incontro per esporre le ragioni del No al referendum del 22-23 marzo 2026.Interverranno il presidente del Tribunale di Piacenza Stefano Brusati, l’avvocato Michele Gigliotti, referente del Comitato Avvocati per il No. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Le ragioni del no al referendum, incontro pubblico con Barbacetto e Pradella in Sant’IlarioA Sant’Ilario, Barbacetto e Pradella hanno organizzato un incontro pubblico per spiegare perché si oppongono al referendum sulla giustizia.

"Le ragioni del no": a Chieti Scalo un incontro pubblico sul referendumA Chieti Scalo si è tenuto un incontro pubblico sul referendum, organizzato dal comitato per il no alla legge Nordio.

Napoli, incontro sul Referendum Giustizia 2026: le ragioni del SI e del No a confrontoSabato 21 Febbraio 2026 alle ore 10 presso la Sala del Mandato dell’Arciconfraternita dei Pellegrini a Napoli si terrà un incontro sul ... ilmattino.it

Referendum Giustizia: CdO, 27 febbraio, a Milano, le ragioni del Sì e del No con Mantovano e GrossoIn vista del referendum confermativo in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo sulla riforma costituzionale della giustizia, nota come riforma Nordio, Compagnia delle Opere (CdO) propone una riflessi ... agensir.it

