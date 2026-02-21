Referendum | Governo sfida al No a Bologna tra tensioni
Il governo afferma che non rischia difficoltà, anche se il “No” vincesse al referendum a Bologna, dove si sono registrate tensioni tra i cittadini e le forze dell’ordine. La campagna elettorale si è intensificata in città, con manifestazioni e dibattiti pubblici. Nonostante le manifestazioni di dissenso, i ministri continuano a sostenere le riforme, pronti a rispettare l’esito delle urne. La consultazione si svolgerà tra poche settimane.
Il governo non si troverà in difficoltà qualora il corpo elettorale dovesse esprimersi contrariamente alle riforme proposte attraverso il voto referendario. A sottolinearlo, nel corso di un evento tenutosi a Bologna, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il Guardasigilli Carlo Nordio, minimizzando le possibili conseguenze di un esito negativo del voto popolare. L’iniziativa, che ha la partecipazione dei due esponenti di governo, è stata sostenuta da Fratelli d’Italia e ha sollevato anticipazioni di possibili contestazioni da parte dei movimenti di opposizione. L’affermazione dei ministri, giunta in un momento delicato per l’esecutivo, mira a rassicurare l’opinione pubblica e a stemperare le tensioni politiche legate al referendum.🔗 Leggi su Ameve.eu
