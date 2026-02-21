Referendum giustizia un comitato per il no | La riforma toglie autonomia alla magistratura
Un gruppo di associazioni, tra cui Acli, Anpi e Cgil, ha costituito un comitato contro il referendum sulla giustizia, in programma il 22 e 23 marzo. La decisione deriva dalla convinzione che la riforma proposta riduca l’autonomia della magistratura e possa influenzare l’indipendenza dei giudici. Nei giorni scorsi, i rappresentanti hanno organizzato incontri pubblici e distribuito materiale informativo nelle piazze per sensibilizzare i cittadini. La campagna si intensifica nelle città italiane, con l’obiettivo di coinvolgere più persone possibile.
Nei giorni scorsi le organizzazioni Acli, Anpi, Arci, Cgil e Udu hanno formato un comitato della società civile per il “no” al referendum costituzionale sulla giustizia in programma il prossimo 22 e 23 marzo. Venerdì 20 febbraio, i rappresentanti del gruppo hanno presentato in una conferenza stampa le proprie ragioni per opporsi alla riforma della giustizia. “Sentiamo il dovere di contribuire a un dibattito serio e informato sui temi che toccano il cuore della nostra democrazia” ha dichiarato il presidente delle Acli Trentine, Walter Nicoletti, mettendo l’accento sull’importanza della partecipazione a questa consultazione e sulla responsabilità che tocca tutti, dal momento che si tratta di modificare la Costituzione.🔗 Leggi su Trentotoday.it
