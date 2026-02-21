Referendum Giustizia | incontri autorevoli per spiegare il perché del no ecco dove e quando
Giornata di approfondimento e mobilitazione, quella di domani, per il referendum sulla riforma della separazione delle carriere dei magistrati. Il primo la mattina, alle 10,30, al Teatro Samonà di Sciacca, con Pietro Gurrieri, avvocato e autorie del volume “Divide et impera"; Sergio Lari, già procuratore generale della Repubblica di Caltanissetta; Alfio Mannino, segretario generale Cgil Sicilia, oltre alla stessa Ida Carmina. Modera la giornalista Rosy Abruzzo. Il secondo appuntamento si terrà il pomeriggio, alle ore 16,30 al Circolo Empedocleo di via Atenea ad Agrigento. Agli interventi di Sciacca si aggiungerà anche quello del procuratore di Agrigento Giovanni Di Leo e quello di Angelo Lauricella, senatore e presidente Anpi Agrigento.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Referendum Giustizia: a Venafro incontro pubblico per spiegare le ragioni del NOA Venafro, un incontro pubblico si tiene per spiegare le ragioni del NO al referendum sulla giustizia, dopo che molti cittadini hanno espresso dubbi sulla riforma.
Leggi anche: Referendum giustizia, il caso del membro laico del Csm al vertice di FdI. Bignami non smentisce ma attacca: «Perché non si parla degli incontri tra Pd e toghe dell’Anm?»
Referendum giustizia: ti spiego perché devi votare sì!
Argomenti discussi: Referendum sulla giustizia, due incontri informativi nel Veronese; Referendum Giustizia 2026, le ragioni del SI e del No a confronto all'Arciconfraternita dei Pellegrini; Referendum giustizia: parte dell'avvocatura brindisina si schiera per il no; Giancarlo Caselli all’incontro di Articolo 21: Nordio ha confessato le vere finalità della legge.
Referendum giustizia, doppio incontro a Sciacca e Agrigento per informare i cittadiniIl territorio agrigentino sarà al centro di un’importante giornata di approfondimento e mobilitazione sul referendum costituzionale e sulla riforma della separazione delle carriere dei magistrati. Due ... grandangoloagrigento.it
Referendum giustizia, entriamo negli aspetti tecnici: appuntamento a UmbròMartedì 24 febbraio, alle 17,30, presso Umbrò in via Sant’Ercolano 4 a Perugia, prosegue il ciclo di incontri pubblici «Dialogando – Brevi incursioni nell’attualità» con un appuntamento dedicato al pr ... umbria24.it
Il Giornale. . Tra un mese circa gli italiani saranno chiamati a esprimere il voto per il referendum giustizia. In tanti sono convinti che votare sì significhi spezzare il sistema della giustizia, ma non è così. Separare la carriere significa dividere i percorsi di quelli ch - facebook.com facebook
Referendum giustizia: con l’obiettivo di spiegare al meglio i contenuti del referendum e di illustrare le posizioni di contrari e favorevoli, Il Tirreno ha organizzato un forum dal titolo “L’ora delle scelte”. Qui il link per la diretta x.com