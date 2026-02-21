Referendum giustizia i ministri Nordio e Piantedosi oggi a Bologna per l’evento di Fratelli d’Italia
Il ministro Nordio e il ministro Piantedosi sono arrivati oggi a Bologna per partecipare a un evento di Fratelli d’Italia, legato al referendum sulla giustizia. La visita si è svolta presso l’Hotel Savoia Regency, in via del Pilastro, dove hanno incontrato sostenitori e discutono di riforme e misure di sicurezza. La presenza dei due esponenti del governo ha attirato numerosi cittadini e giornalisti, creando attenzione sulla questione in città.
Bologna, 21 febbraio 2026 – I ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi a Bologna per parlare del referendum sulla giustizia, ma anche di sicurezza all' Hotel Savoia Regency (via del Pilastro, 2). L'evento a cui partecipano i titolari di Giustizia e Interno è stato organizzato dai gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. È intitolato "Non c'è Si'curezza senza giustizia", organizzato al sostegno del ‘sì’ al referendum. A introdurre infatti ci sono i capigruppo di Fratelli d'Italia alla Camera e al Senato, Galeazzo Bignami e Lucio Malan. A seguire l'intervista del direttore de Il Tempo, Daniele Capezzone, ai due ministri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Referendum, sabato 21 l’evento FdI con i ministri Nordio e PiantedosiIl referendum e l’incontro di sabato 21 febbraio a Bologna sono legati alle dichiarazioni dei ministri Nordio e Piantedosi, che hanno confermato il loro sostegno alle proposte di riforma della giustizia e della sicurezza.
Nordio e Piantedosi a Bologna: una mattinata su Referendum sulla giustizia e sicurezzaCarlo Nordio e Matteo Piantedosi sono arrivati a Bologna per partecipare a un dibattito dedicato al referendum sulla giustizia e alla sicurezza.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Referendum giustizia, 5 motivi per votare No; Referendum giustizia, in arrivo in città due big del governo: i ministri Nordio e Tajani; Referendum giustizia, le strategie dei comitati per vincere. Lo sprint? Dopo Sanremo; Al referendum imputati e massoni schierati per il sì.Bufera su Gratteri.
Lo speciale sul referendum giustiziaLeggi su Sky TG24 l'articolo Giustizia, tensione Nordio-Anm. Meloni: 'Su migranti ostacolo toghe politicizzate' ... tg24.sky.it
Referendum giustizia, da Barbera a Minniti: i sì dei riformisti e della sinistraNella società civile, nel mondo accademico, tra gli intellettuali e tra gli ex esponenti politici si trovano 'testimonial' di sinistra per sì ... adnkronos.com
Il Giornale. . Tra un mese circa gli italiani saranno chiamati a esprimere il voto per il referendum giustizia. In tanti sono convinti che votare sì significhi spezzare il sistema della giustizia, ma non è così. Separare la carriere significa dividere i percorsi di quelli ch - facebook.com facebook
Referendum giustizia: con l’obiettivo di spiegare al meglio i contenuti del referendum e di illustrare le posizioni di contrari e favorevoli, Il Tirreno ha organizzato un forum dal titolo “L’ora delle scelte”. Qui il link per la diretta x.com