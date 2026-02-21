Referendum giustizia i ministri Nordio e Piantedosi oggi a Bologna per l’evento di Fratelli d’Italia

Il ministro Nordio e il ministro Piantedosi sono arrivati oggi a Bologna per partecipare a un evento di Fratelli d’Italia, legato al referendum sulla giustizia. La visita si è svolta presso l’Hotel Savoia Regency, in via del Pilastro, dove hanno incontrato sostenitori e discutono di riforme e misure di sicurezza. La presenza dei due esponenti del governo ha attirato numerosi cittadini e giornalisti, creando attenzione sulla questione in città.

Bologna, 21 febbraio 2026 – I ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi a Bologna per parlare del referendum sulla giustizia, ma anche di sicurezza all' Hotel Savoia Regency (via del Pilastro, 2). L'evento a cui partecipano i titolari di Giustizia e Interno è stato organizzato dai gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. È intitolato "Non c'è Si'curezza senza giustizia", organizzato al sostegno del ‘sì’ al referendum. A introdurre infatti ci sono i capigruppo di Fratelli d'Italia alla Camera e al Senato, Galeazzo Bignami e Lucio Malan. A seguire l'intervista del direttore de Il Tempo, Daniele Capezzone, ai due ministri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Referendum, sabato 21 l’evento FdI con i ministri Nordio e PiantedosiIl referendum e l’incontro di sabato 21 febbraio a Bologna sono legati alle dichiarazioni dei ministri Nordio e Piantedosi, che hanno confermato il loro sostegno alle proposte di riforma della giustizia e della sicurezza.

Nordio e Piantedosi a Bologna: una mattinata su Referendum sulla giustizia e sicurezzaCarlo Nordio e Matteo Piantedosi sono arrivati a Bologna per partecipare a un dibattito dedicato al referendum sulla giustizia e alla sicurezza.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.