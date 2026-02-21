Referendum Giustizia | Di Pietro vs CSM scontro a Lamezia Autonomia

A Lamezia, il confronto tra Di Pietro e il CSM sulla riforma della giustizia ha acceso un acceso dibattito. Di Pietro ha evidenziato come le modifiche possano rafforzare l’indipendenza dei giudici, mentre il CSM si è opposto, sottolineando i rischi di ingerenze politiche. La discussione si è concentrata anche sulle possibili ripercussioni sull’autonomia del sistema giudiziario. La questione diventa centrale nel contesto del referendum in corso.

Giustizia a Lamezia: Il Referendum sulla Riforma Accende il Dibattito tra Autonomia e Influenza Politica. Lamezia Terme, Calabria, è stata il palcoscenico di un acceso confronto sulla riforma della giustizia, a poche settimane dal cruciale referendum che ne deciderà il destino. Il dibattito, tenutosi il 21 febbraio 2026, ha contrapporsi visioni radicalmente differenti sull’autonomia della magistratura, il ruolo del pubblico ministero e le possibili ripercussioni sul sistema delle garanzie per i cittadini, con posizioni nettamente delineate tra sostenitori e oppositori del cambiamento. L’evento ha richiamato l’attenzione di esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni e un pubblico interessato a comprendere le implicazioni di una riforma che potrebbe ridefinire il volto della giustizia italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu

Referendum giustizia, scontro tra Di Pietro e lo storico Barbero, l’ex PM: “Lo stimo, ma non ha letto la riforma”Il referendum sulla giustizia ha suscitato diverse opinioni tra figure pubbliche.

Di Pietro scatenato contro l’Anm: «È la matrigna cattiva del Csm. Sul referendum falsificazione criminale dei fatti»Di Pietro critica duramente l’Anm, definendola una «matrigna cattiva» del Csm che, al di fuori della Costituzione, influenza le promozioni e ha orchestrato una «truffa elettorale» sul referendum.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.