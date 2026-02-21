Referendum 22 e 23 marzo – Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici a pagamento

Il quotidiano online ilfaroonline ha diffuso un avviso preventivo riguardo alla pubblicazione di messaggi politici a pagamento in vista del referendum del 22 e 23 marzo. La decisione arriva dopo che sono stati segnalati numerosi annunci pubblicitari sospetti sui social e sui giornali online. La piattaforma invita tutti gli inserzionisti a rispettare le regole e a chiarire i contenuti promossi. La campagna elettorale si intensifica con nuovi messaggi diffusi quotidianamente.

In occasione della campagna referendaria fissata per i giorni 22 e 23 marzo, il quotidiano online ilfaroonline.it, testata registrata presso il Tribunale di Civitavecchia n. 10 del 16072007 e iscritta al ROC n. 35472, rende noto quanto segue. 1. Disponibilità alla diffusione di messaggi politici a pagamento. Ilfaroonline.it rende disponibile la pubblicazione di messaggi politici a pagamento riferiti alla consultazione referendaria, nel rispetto della normativa vigente e della delibera AGCOM applicabile alla tornata. 2. Soggetti ammessi. Possono richiedere la pubblicazione di messaggi politici a pagamento i comitati promotori, i soggetti sostenitori delle diverse posizioni referendarie e gli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Referendum, Meloni: 22 e 23 marzo la data più probabileIl governo ha annunciato che la data più probabile per il referendum sulla riforma della Giustizia sarà il 22 e 23 marzo.

Giustizia: fissata la data del referendum costituzionale, 22 e 23 marzoIl Consiglio dei ministri ha stabilito che il referendum costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati si terrà il 22 e 23 marzo.

REFERENDUM 22 e 23 MARZO, SI o NO Spiegazione semplice

