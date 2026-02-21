Record di vittorie interne Inzaghi elogia il gruppo | Ho lavorato sui limiti che avevamo la strada è quella giusta

Il Palermo conquista il suo ottavo successo casalingo consecutivo grazie a un netto 3-0 contro il Sudtirol, risultato che conferma la crescita della squadra. Pippo Inzaghi attribuisce il record alle energie del gruppo e al lavoro sui limiti emersi nelle precedenti partite. La vittoria rafforza la posizione in classifica e dimostra la compattezza della formazione, che ha mantenuto la porta inviolata anche questa volta. La squadra si prepara ora alla prossima sfida.

Un altro tris, dopo quello della settimana scorsa all'Entella e sempre con la porta inviolata: netto 3-0 al Sudtirol per il Palermo di Pippo Inzaghi e ottava vittoria consecutiva al Barbera. Record storico per i rosanero, che mai avevano fatto registrare una serie di vittorie del genere tra le mura amiche. Quattordicesimo risultato utile di fila, classifica che sorride: due punti rosicchiati al Frosinone, in virtù del pari di ieri dei ciociari contro l'Empoli. Non può che essere assolutamente soddisfatto Pippo Inzaghi: l'allenatore ha elogiato la prestazione dei suoi al termine della gara. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Italia-Africa, la strada è quella giusta. Giro racconta a che punto è il Piano MatteiIl Piano Mattei sta avvicinando Italia e Africa come non accadeva da tempo.

“Trenta brani a Sanremo 2026 sono troppi? Ho preso quello che le discografiche mi offrivano per il bouquet. Non ho fatto calcoli sui Big, ho lavorato per chi verrà il prossimo anno”: così Carlo ContiL’aumento del numero di partecipanti a Sanremo 2026 da 26 a 30 ha suscitato dubbi sulla necessità di questa scelta.

