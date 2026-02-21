Reati ambientali blitz dei Carabinieri | stop a opificio meccatronico

I Carabinieri del Nucleo Forestale hanno sequestrato un opificio meccatronico dopo aver scoperto lo scarico illecito di acque reflue industriali. L’operazione nasce da controlli mirati volti a contrastare i reati ambientali nella zona. Durante l’ispezione, hanno identificato un artigiano di 50 anni che gestiva senza autorizzazioni il trattamento delle acque di scarico. Il blitz ha portato alla denuncia e alla sospensione temporanea dell’attività dell’azienda in questione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nell'ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale, in sinergia con i colleghi dell'Arma territoriale, denunciavano un artigiano 50 enne del posto, per scarico illecito di acque reflue industriali. Nello specifico, i militari, accertavano che presso un'azienda dedita all'attività artigianale nel settore meccatronico, era presente un sistema stabile di collettamento munito di vasche e disoleatore, dal quale le acque reflue industriali e di prima pioggia venivano scaricate direttamente sul nudo terreno, in assenza di autorizzazione.

