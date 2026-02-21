Reali | Andrea rimosso?Non ci opporremmo

Andrea è stato rimosso dalla linea di successione reale, una decisione che il Parlamento deve ancora prendere. La questione nasce dalla richiesta di modificare l’ordine di accesso al trono, ma finora nessuna decisione ufficiale è stata adottata. Le discussioni tra i politici si concentrano sulla legittimità di questa mossa e sui possibili effetti sulla monarchia. La questione resta aperta e si attende un pronunciamento formale delle autorità competenti.

12.42 Rimuovere Andrea dalla linea di successione reale è "una questione che spetta esclusivamente al Parlamento". Lo sottolinea una fonte di Buckingham Palace. Sulla "rimozione del signor Mountbatten Windsor non ci metteremmo di traverso". Escluderlo "è giusto", dice il ministro britannico alla Difesa Pollard.Pensiamo a una legge che impedisca che il fratello di Carlo III possa diventare re. E' 8° nella linea. Due giorni fa fu fermato per notizie riservate inviate a Epstein quando era inviato al Commercio E su questo potrebbe essere indagato.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Caso Epstein, i reali contro Andrea: "Non ci ha restituito un penny"Pam Bondi, ex procuratrice generale della Florida e sostenitrice del movimento ultraconservatore americano, ha accusato pubblicamente il principe Andrea di non aver restituito nemmeno un dollaro dopo il caso Jeffrey Epstein, sottolineando che il royal non ha mai versato un centesimo di risarcimento nonostante le richieste ripetute.

Eccezionale intervento al Sant’Andrea, rimosso tumore ovarico di 30 centimetriUn intervento al Sant’Andrea ha permesso di rimuovere un tumore ovarico di 30 centimetri, scoperto in seguito a un aumento di peso inspiegabile.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.