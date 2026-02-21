Ravenna | Rissa ai Giardini Speyer 24enne allontanato per 3 anni

Una rissa ai Giardini Speyer di Ravenna ha portato all’allontanamento di un uomo di 24 anni. La lite, scoppiata nel pomeriggio di venerdì, ha attirato l’attenzione di numerosi passanti e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Dopo aver valutato la situazione, le autorità hanno deciso di emettere un foglio di via obbligatorio, che impedirà al tunisino di tornare in città per tre anni. La scena si è svolta davanti a molti testimoni.

Tensione a Ravenna: Rissa ai Giardini Speyer, un giovane allontanato dalla città. Una lite scoppiata venerdì pomeriggio nei pressi dei Giardini Speyer a Ravenna ha portato all’intervento della Polizia e all’emissione di un foglio di via obbligatorio per un cittadino tunisino di 24 anni. L’episodio, rapidamente gestito dalle forze dell’ordine, evidenzia le sfide legate alla sicurezza urbana e alla gestione delle dinamiche sociali in aree frequentate. L’intervento sottolinea l’impegno costante nella sorveglianza del territorio e nella prevenzione di possibili disordini. Dinamica dell’alterco e intervento delle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ameve.eu Droga e rapine: si stringe il cerchio attorno ai giardini Speyer e alla stazione di RavennaLe forze dell’ordine intensificano i controlli tra i giardini Speyer e la stazione di Ravenna. Zuffa tra due persone nei pressi dei Giardini Speyer, interviene la Polizia: foglio di via per un 24enneVenerdì pomeriggio, due uomini si sono affrontati in strada vicino ai Giardini Speyer, scatenando una lite furiosa. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Allarme rissa ai Giardini Speyer, ma era una colluttazione tra due: foglio di via per un 24enne; Zuffa tra due persone nei pressi dei Giardini Speyer, interviene la Polizia: foglio di via per un 24enne; Nuova udienza per il processo per la morte di Domenico Montanari; Sassaiola e rissa in zona stazione: tre denunciati. Allarme rissa ai Giardini Speyer, ma era una colluttazione tra due: foglio di via per un 24enneSegnalazione di una presunta rissa nel primo pomeriggio di oggi in via Carducci, nelle immediate vicinanze dei Giardini Speyer. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti gli agenti dell’Ufficio Preve ... ravennawebtv.it Zuffa tra due persone nei pressi dei Giardini Speyer, interviene la Polizia: foglio di via per un 24enneUno dei due è stato immediatamente bloccato dagli operatori intervenuti, mentre il secondo, chiaramente immortalato dalle telecamere, è stato già identificato ... ravennatoday.it Sono oramai quasi quotidiani i controlli nell’area dei giardini Speyer e della stazione ferroviaria. L’attività straordinaria di controllo del territorio... - facebook.com facebook