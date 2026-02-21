Ravenna aria irrespirabile | Euro 5 bloccati domenica senza auto

A Ravenna, l’aria irrespirabile ha portato al blocco delle auto Euro 5, causando disagi ai cittadini. La misura, adottata per ridurre l’inquinamento, ha reso necessario sospendere la circolazione di molte vetture nel centro storico. Domenica 22 febbraio, l’amministrazione ha deciso di istituire una giornata ecologica, invitando le persone a usare mezzi alternativi o a evitare gli spostamenti. La decisione mira a migliorare la qualità dell’aria in città.

Ravenna Respira: Una Domenica Ecologica a Confronto con la Sfida dell'Inquinamento. Domenica 22 febbraio, il centro abitato di Ravenna sarà interessato da significative restrizioni alla circolazione veicolare, nell'ambito di una giornata ecologica volta a migliorare la qualità dell'aria e a tutelare la salute pubblica. La decisione, annunciata nella mattinata di oggi, introduce una serie di divieti che mirano a ridurre le emissioni inquinanti, con un'estensione delle limitazioni ai veicoli diesel Euro 5 che rappresenta un inasprimento delle misure precedenti. La scelta di Ravenna di implementare queste restrizioni non è isolata, ma si inserisce in un contesto più ampio di crescente preoccupazione per la qualità dell'aria nelle città italiane.