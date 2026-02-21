Ratcliffe evita l’accusa alla FA per i commenti sull’immigrazione

Sir Jim Ratcliffe non dovrà affrontare un’azione disciplinare della Federcalcio dopo le sue dichiarazioni sull’immigrazione fatte durante un’intervista, che hanno suscitato polemiche. La federazione ha deciso di non procedere con l’accusa, anche se ha richiamato pubblicamente il proprietario del Manchester United. L’intervento ha attirato l’attenzione sull’importanza di mantenere un comportamento responsabile nel parlare di temi delicati. La decisione si basa sulle valutazioni interne dell’organismo.

2026-02-20 18:58:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Sir Jim Ratcliffe non dovrà affrontare un’azione disciplinare formale da parte della Federcalcio a seguito della polemica scatenata dalla sua recente intervista ai media, anche se il comproprietario del Manchester United è stato avvertito delle sue responsabilità quando ha parlato pubblicamente. La FA aveva esaminato se le osservazioni di Ratcliffe – in cui affermava che il Regno Unito era stato “colonizzato da immigrati” – avessero screditato il gioco. Invece delle accuse, l’organo direttivo ha deciso di emettere un sollecito sulla condotta e ha lasciato lì la questione.🔗 Leggi su Justcalcio.com

