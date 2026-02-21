Rapine e furti nella Tuscia i dati del comitato ordine e sicurezza | 12% di denunce in meno rispetto al 2025

Nel primo trimestre del 2026, i reati contro il patrimonio sono diminuiti del 12% rispetto allo stesso periodo del 2025, secondo i dati del comitato ordine e sicurezza. Le rapine, i furti in abitazione e quelli nei negozi registrano una riduzione significativa, grazie a interventi di rafforzamento delle pattuglie nelle zone più colpite. La Prefettura evidenzia che le misure adottate hanno contribuito a contenere l’aumento dei crimini. I risultati incoraggiano le autorità locali a proseguire con le strategie di controllo.

In Prefettura il tavolo istituzionale che analizza l'andamento e le problematiche sul territorio. Numeri positivi per il mese di gennaio in confronto con lo scorso anno con un -40% dei delitti commessi Reati contro il patrimonio, in particolare rapine, furti in abitazione e negli esercizi commerciali. La Prefettura svela i dati di inizio 2026 e gennaio mostra un miglioramento rispetto al numero di casi rispetto allo scorso anno. Il 17 febbraio si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Sergio Pomponio, con la partecipazione del presidente della Provincia Alessandro Romoli, dell’assessora alle politiche sociali Rosanna Giliberto, del questore Luigi Silipo, del comandante provinciale dei carabinieri Alfredo Antro, del comandante provinciale della guardia di finanza Carlo Pasquali e del dirigente dell’ufficio scolastico regionale – ambito territoriale di Viterbo Daniele Peroni. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

