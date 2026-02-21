Rapinano due minorenni in piazza Minghetti e fuggono in bus | arrestati

Due giovani sono stati arrestati a Pesaro dopo aver rapinato due minorenni in piazza Minghetti e poi fuggiti a bordo di un bus. La rapina, avvenuta nel pomeriggio, ha coinvolto una banconota da 10 euro e un pacchetto di sigarette. Le forze dell’ordine sono intervenute poco dopo e hanno individuato i sospetti, che sono stati fermati mentre tentavano di allontanarsi. I due sono stati portati in commissariato per ulteriori accertamenti.

Pesaro, 21 febbraio 2026 – Un bottino misero, una banconota da 10 euro e un pacchetto di sigarette, ma sufficiente per far scattare l’arresto per rapina aggravata. Nel tardo pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato di Bologna ha arrestato due giovani – un albanese di 20 anni e un marocchino di 19 – accusati di aver rapinato due minorenni in pieno centro storico. Nordio e Piantedosi oggi a Bologna, l’accusa del ministro della Giustizia: “Le opposizioni cercano di mettere in discussione il Governo col referendum” Le minacce e la fuga sull'autobus verso via Santo Stefano. L'episodio si è consumato nei pressi di piazza Minghetti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Minacciano e rapinano ragazzo sul bus: tre minorenni arrestatiTre minorenni tra i 16 e i 17 anni sono stati arrestati dalla polizia di Stato per aver minacciato e rapinato un ragazzo su un autobus il giorno di Capodanno.

A 15 e 16 anni minacciano con un coltello e rapinano due coetanei al parco: arrestati dalla polizia mentre fuggonoNella tarda serata di ieri, due adolescenti di 15 e 16 anni sono stati arrestati dalla polizia al parco di via Roma, dopo aver minacciato con un coltello e rapinato due loro coetanei.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.