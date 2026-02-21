Ramadan a NY | Times Square si illumina di preghiera e solidarietà

A Times Square, uno degli incroci più affollati di New York, decine di musulmani si sono riuniti per pregare durante il Ramadan, portando luci e voci di fede nel cuore della città. La festa ha attirato anche passanti curiosi e residenti, che hanno assistito alla cerimonia all’aperto. Le persone hanno condiviso momenti di solidarietà e rispetto, creando un’immagine di coesione tra diverse comunità. La celebrazione si è svolta sotto gli sguardi attenti di turisti e cittadini.

A New York, nel cuore pulsante di Times Square, decine di fedeli musulmani hanno celebrato le preghiere del Ramadan, trasformando uno degli incroci più iconici del mondo in un luogo di spiritualità e condivisione. La cerimonia, tenutasi il 21 febbraio 2026, ha i partecipanti recitare il Tarawih, una preghiera particolarmente significativa durante il mese sacro, e distribuire pasti gratuiti a chiunque avesse interrotto il digiuno. L'immagine, insolita per la frenetica vita newyorkese, ha colto di sorpresa passanti e residenti, abituati a un diverso tipo di affollamento a Times Square. La scena, illuminata dalle luci al neon e dal fervore della preghiera, ha rappresentato un momento di profonda connessione spirituale in una città spesso percepita come impersonale.