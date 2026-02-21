Ragazzina portata via dalla madre | ritrovata a Parigi papà attende di riabbracciarla

Una ragazzina di 13 anni, portata via dalla madre, è stata trovata a Parigi, dove si trova in una comunità per minori. La madre, Annalisa, si è trasferita in Costa Rica, lasciando la figlia in Francia. Il padre aspetta di riabbracciare la figlia, che si trova lontana da casa da settimane. La famiglia cerca di ricostruire i rapporti e di trovare una soluzione definitiva. La ragazza continua a essere sotto sorveglianza delle autorità francesi.

Varese, 21 febbraio 2026 – La figlia tredicenne è trattenuta in Francia, in una comunità per minori. Mamma Annalisa invece è tornata in Costa Rica. Per paura di essere arrestata, ha preferito abbandonare la figlia al suo destino. Ora papà Stefano sta aspettando che i magistrati d’Oltralpe esaminino tutti i documenti e le sentenze che attestano che la ragazzina è stata affidata a lui, per poterla riportare a casa. L’adolescente è infatti affidata esclusivamente al padre, d opo che nel marzo 2022 la madre l’aveva già portata via di nascosto, fuggendo in Costa Rica da Olgiate Molgora – dove abitava con la ragazza – per timore che le venisse tolta, com’era accaduto per i due figli più grandi perché non ritenuta in grado di occuparsene.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: La battaglia di un padre: portata via dalla madre, Emma riabbraccia papà Stefano. “Il più bel regalo di Natale”

Ragazzina "venduta" dalla madre a un 25enne che l'ha picchiata e stuprataUna ragazza di 14 anni è stata vittima di violenza e maltrattamenti dopo essere stata venduta dalla madre a un uomo di 25 anni.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.