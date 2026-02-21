Radio Radicale | 4 milioni e rischio chiusura l’emittente al collasso

Radio Radicale rischia di chiudere, dopo aver accumulato un debito di 4 milioni di euro. La gestione attuale dell’emittente, simbolo di informazione indipendente, ha portato a una situazione critica. Le autorità stanno valutando le misure necessarie per evitare il fallimento completo. La possibile chiusura minaccia di interrompere un servizio importante per il panorama mediatico italiano. La vicenda resta sotto osservazione, mentre si cercano soluzioni rapide.

Radio Radicale sull’orlo del baratro: la decisione che mette a rischio un pilastro dell’informazione indipendente. La storica emittente Radio Radicale affronta una crisi senza precedenti, con un finanziamento drasticamente ridotto a soli 4 milioni per il 2026 a seguito di un emendamento approvato alla Camera dei deputati. Questa decisione solleva serie preoccupazioni sulla sua sopravvivenza e ha immediatamente scatenato l’allarme di sindacati e rappresentanze dei lavoratori, che temono per la continuità del servizio e per il futuro professionale dei dipendenti. La vicenda riapre il dibattito sul ruolo dei media indipendenti e sulla necessità di garantire un pluralismo informativo in un contesto mediatico in rapida evoluzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Tagliati i 10 milioni a Radio Radicale, quasi 8 regalati a Zalone. Vedo un governo surreale della cultura!La Manovra 2026 evidenzia come il sostegno pubblico alla cultura continui a mancare di una visione strategica e coerente.

