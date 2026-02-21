Raccolti 400 farmaci in sei giorni | Saranno destinati alle famiglie

Tra il 10 e il 16 febbraio, a Copparo sono stati raccolti 400 farmaci in sei giorni, grazie all’impegno della comunità locale. Le persone hanno portato medicine di vario tipo, destinandole a famiglie in difficoltà. La partecipazione è stata molto alta, con molti cittadini che hanno contribuito con generosità. La distribuzione delle medicine avverrà nelle prossime settimane, per aiutare chi ha bisogno di assistenza sanitaria. La città continua a dimostrare il suo spirito solidale.

Copparo ha dimostrato grande cuore e senso di solidarietà, durante le GRF – Giornate di Raccolta del Farmaco che si sono tenute tra il 10 e il 16 febbraio scorsi. All'iniziativa, promossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico ETS e patrocinata dal Comune di Copparo che ne riconosce l'importante valore, hanno aderito la Farmacia "San Pietro" di viale Carducci e la Farmacia Sarno di Sabbioncello San Vittore, che hanno registrato una positiva risposta da parte della cittadinanza. In particolare, nell'attività della famiglia Briscagli sono stati 443 i prodotti raccolti: un dato importante, che attesta la Farmacia "San Pietro" come la seconda in provincia di Ferrara per numero di farmaci raccolti e la terza come valore economico degli stessi.