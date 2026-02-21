Racchette e microfoni

Il successo di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti ha portato l’attenzione sul tennis italiano, ma prima di loro, le star erano i commentatori e i giornalisti. Questi campioni preferivano parlare piuttosto che giocare, spesso facendo da ponte tra il pubblico e il mondo dello sport. La loro presenza nei media ha cambiato il modo di raccontare il tennis in Italia, creando una vera e propria rivoluzione nel modo di comunicare il gioco. Ora, le nuove generazioni seguono questa strada.

Prima dell'attuale Nouvelle Vague, trainata da Jannik Sinner (e Lorenzo Musetti) e dopo la generazione Davis dei quattro moschettieri Panatta-Barazzutti-Bertolucci-Zugarelli, i veri fuoriclasse del tennis italiano non impugnavano la racchetta ma, al massimo, un microfono. La coppia di telecronisti formata dai compianti Rino Tommasi e Gianni Clerici negli anni divennero un'entità unica. Citati sempre in coppia, come capita solo agli assi (nel senso di campioni ma anche di alleanze) più consolidati. Ieri a Casa Lombardia, nell'ambito della programmazione di queste Olimpiadi che vanno a terminare in bello stile, è stato presentato il docufilm dedicato allo "scriba" lariano Gianni Clerici, per oltre 30 anni firma de Il Giorno.