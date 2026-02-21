Rabiot torna titolare Con il Parma riposa Modric? Le possibili mosse di Allegri
Rabiot torna titolare contro il Parma dopo aver scontato la squalifica contro il Como, mentre Allegri valuta le scelte per la mediana. La presenza di Fofana è confermata, e si pensa anche a un riposo per Modric, che potrebbe essere sostituito da Ardon Jashari. La decisione del tecnico potrebbe influenzare la formazione, con alcune varianti in vista della partita. La squadra si prepara a sfidare il Parma con diverse opzioni in campo.
Come scrive 'Tuttosport' l'assenza di Rabiot per il Milan è troppo pesante: senza di lui in campionato 14 punti, con una media di 1.56 per gara. Con il francese in campo la media-punti per partita sale vertiginosamente a 2.5, numeri da scudetto. Contro il Parma il Milan è chiamato a ritrovare i tre punti e Rabiot tornerà titolare e alla ricerca del gol, che non ha ancora fatto a San Siro con la maglia rossonera. Resta la questione diffida da gestire: il francese è a un giallo dalla squalifica e il derby contro l'Inter si gioca o il 7 o l'otto marzo. Come detto domani Rabiot sarà titolare: secondo 'Tuttosport' insieme a lui pronto Fofana e non sarebbe da escludere che Allegri possa dare un turno di riposo a Modric, con Jashari titolare.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Le due anime del Milan: la solidità di Allegri e il gioco nel dna di Modric e RabiotIl Milan si presenta con due facce chiare.
De Winter: “Ottimo rapporto con Allegri. Rabiot fortissimo. Modric, una leggenda ma umile”Koni De Winter parla del suo rapporto con Allegri e del suo ruolo in squadra.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
