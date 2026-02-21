quintavalle agiva dietro le quinte

Giorgio Quintavalle, ex assessore di Cantù, è stato condannato a oltre sette anni di carcere per aver gestito illegalmente operazioni finanziarie nel settore immobiliare. La sentenza arriva dopo aver dimostrato che il politico agiva dietro le quinte, orchestrando sottrazioni fiscali e bancarotta fraudolenta. I giudici hanno respinto le tesi difensive, sottolineando come Quintavalle abbia orchestrato un sistema illecito con il coinvolgimento di alcuni collaboratori. La decisione finale si basa sulle prove raccolte durante il processo.

Una tesi difensiva che "sfiora il ridicolo": sono le parole utilizzate dai giudici del Tribunale Collegiale di Como, per motivare la condanna a 7 anni e 6 mesi di reclusione, a cui è andato incontro Giorgio Quintavalle, 53 anni (nella foto) ex assessore canturino, finito a processo per un giro di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e di bancarotta fraudolenta nel settore immobiliare. Unico a dibattimento dell’indagine della Guardia di finanza, coordinata dal sostituto procuratore Antonia Pavan, ha cercato di dimostrare la sua estraneità, ma senza successo. I giudici concludono la sentenza con una valutazione netta: "La maggior parte delle argomentazioni difensive – scrivono - tra cui che Quintavalle non aveva rivestito il ruolo di amministratore di fatto delle società oggetto delle imputazioni, sono state esaminate e confutate in sede di ricostruzione e valutazione del materiale probatorio".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

