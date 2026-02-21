Questo insetto è più forte di un carro armato ed è diabolico

Nel vasto catalogo delle meraviglie biologiche, esiste una creatura che sfida le leggi della fisica e le aspettative dei predatori più feroci. Si chiama Phloeodes diabolicus, ma è meglio conosciuto con il nome evocativo di coleottero corazzato diabolico. Questo piccolo insetto, lungo appena pochi centimetri e originario delle zone desertiche della California meridionale, possiede una resistenza strutturale così elevata da poter sopravvivere al passaggio di un’automobile senza riportare danni letali. Mentre la maggior parte degli insetti punta sulla velocità o sul volo per sfuggire ai pericoli, il coleottero corazzato ha intrapreso una strada evolutiva differente. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Paratici si presenta alla Fiorentina: «Ho scelto di venire qui per questo motivo. Dobbiamo mettere la testa nel carro armato per i prossimi 4 mesi e soffrire per salvarci!» Fabio Paratici si è presentato ufficialmente alla Fiorentina.

Protesta in Rettorato: spunta il carro armato guidato dalla ministra BerniniNella recente protesta al Rettorato, è apparso un carro armato guidato dalla ministra Bernini, accentuando il contesto di tensione tra istituzioni accademiche e autorità politiche.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Garantiamoci il futuro, proteggiamo le api; Vita segreta degli insetti del legno, tra le gallerie scavate negli alberi; Micro. Una giornata tra gli insetti; Questo insetto gigante è arrivato in Italia dall'Asia e non è una buona notizia.

Qual è l’insetto più raro al mondo?Stabilire quale sia l’insetto più raro del mondo è letteralmente impossibile: ce ne sono troppe, la maggior parte delle quali praticamente sconosciute Gli insetti sono dappertutto. Strisciano, saltano ... fanpage.it

È allarme per questo insetto che sta infestando le mete turistiche: gli esperti avvertono alla prudenzaI media stranieri lo chiamano insetto killer. Si sta diffondendo soprattutto nelle destinazioni più battute dai turisti. Come riconoscerlo. Il calo della copertura vaccinale in alcune fasce della ... diregiovani.it

Tumore scambiato per puntura d’insetto: 52enne chiede i danni all’ospedale Lavis, l’uomo si era presentato in ospedale con un forte dolore alla caviglia che aveva un colore violaceo - facebook.com facebook