Quentin Deranque dalla Francia insullti agli italiani | Fate vomitare

Stéphane Séjourné, membro dell’Europarlamento e vicino a Emmanuel Macron, ha recentemente criticato la politica di Meloni. Durante un discorso, ha affermato che le scelte italiane sono “inguste, disumane e inefficaci”, suscitando reazioni forti. La sua dichiarazione è arrivata dopo aver visitato alcuni centri di accoglienza nel Nord Italia, dove ha espresso preoccupazione per le condizioni dei richiedenti asilo. La polemica si accende con nuove dichiarazioni di Deranque, che invita gli italiani a “far vomitare”.

«La politica di Meloni è ingiusta, disumana e inefficace", disse nel maggio del 2023 Stéphane Séjourné, all'epoca leader di Renaissance, il partito di Macron, e ora commissario europeo per l'Industria. Una delle tante critiche di passaggio che la Francia di Macron si è sempre permessa contro l'Italia, con quel senso di superiorità fuori luogo tipico di certi transalpini. Séjourné parlava in particolare di immigrazione ricalcando un refrain che qualche anno prima, nel 2018, Gabriel Attal, il portavoce dello stesso partito che all'epoca si chiamava En Marche, riassunse in una parola: «Vomitevole».