Quentin Deranque a Lione la marcia per lo studente ucciso e si temono scontri Macron avverte | Nessuna violenza è legittima
Quentin Deranque è stato ucciso durante una lite tra gruppi opposti, spingendo centinaia di persone a partecipare a una marcia commemorativa a Lione. La manifestazione, organizzata per ricordare lo studente, rischia di degenerare in scontri tra i partecipanti e le forze dell’ordine. Le autorità hanno rafforzato i controlli per prevenire incidenti, mentre il sindaco invita alla calma e al rispetto. La tensione resta alta tra le diverse fazioni coinvolte.
A Lione si svolgerà una marcia in memoria del giovane militante di destra ucciso da estremisti di sinistra. Macron invita alla calma e dichiara che il governo studierà i gruppi di violenti legati a partiti politici In una città ancora sconvolta dal violento episodio e, più in generale, in un clima politico pesantissimo per l’intera Francia, la città sarà blindata. “Non tollereremo il minimo incidente durante il corteo, né a margine della marcia“, ha infatti tenuto a rimarcare, nell’imminenza dell’inizio della manifestazione, la prefetta del dipartimento del Rodano, Fabienne Buccio ai giornalisti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Oggi a Lione la marcia per Quentin. Ma i nazionalisti temono infiltrazioniA Lione, si svolge oggi una marcia in ricordo di Quentin, lo studente di destra ucciso in un episodio violento.
Quentin Deranque ucciso a Lione: cosa si sa dell’omicidio del 23enne attivista di estrema destra e chi potrebbe essere coinvoltoIl 23enne Quentin Deranque è stato assassinato a Lione, probabilmente a causa di una lite tra gruppi rivali.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Francia, bufera politica dopo la morte di Quentin Deranque: sette persone arrestate; Chi era Quentin Deranque ucciso a Lione e cosa sappiamo sull'omicidio; 11 fermi per la morte di Quentin a Lione. Evacuata per allarme bomba la sede de La France Insoumise; Lione al centro degli scontri tra estrema destra e antifascisti - Francesca Di Muro.
Quentin Deranque ucciso a Lione: cosa si sa dell’omicidio del 23enne attivista di estrema destra e chi potrebbe essere coinvoltoL'aggressione mortale dell'attivista di estrema destra sta infiammando lo scontro politico in Francia tra destra e sinistra ... ilfattoquotidiano.it
Deranque, sindaco Lione: Non vogliamo essere capitale estrema destraLione, 21 feb. (askanews) - Il sindaco di Lione Grégory Doucet ha detto di non volere che la sua città 'diventi la capitale dell'estrema destra, ... notizie.tiscali.it
Lione blindata si prepara per il corteo, alle 15, in memoria di Quentin #Deranque, il giovane nazionalista ucciso da gruppi riconducibili all’estremismo di sinistra. Dal presidente #Macron appello alla calma. Il ministero dell'Interno francese: in piazza previste - facebook.com facebook
Giovani meloniani e neofascisti per la prima volta in piazza insieme per ricordare Quentin Deranque. Il mio pezzo su @repubblica @rep_milano x.com