Quentin Deranque a Lione la marcia per lo studente ucciso e si temono scontri Macron avverte | Nessuna violenza è legittima

Quentin Deranque è stato ucciso durante una lite tra gruppi opposti, spingendo centinaia di persone a partecipare a una marcia commemorativa a Lione. La manifestazione, organizzata per ricordare lo studente, rischia di degenerare in scontri tra i partecipanti e le forze dell’ordine. Le autorità hanno rafforzato i controlli per prevenire incidenti, mentre il sindaco invita alla calma e al rispetto. La tensione resta alta tra le diverse fazioni coinvolte.

A Lione si svolgerà una marcia in memoria del giovane militante di destra ucciso da estremisti di sinistra. Macron invita alla calma e dichiara che il governo studierà i gruppi di violenti legati a partiti politici In una città ancora sconvolta dal violento episodio e, più in generale, in un clima politico pesantissimo per l’intera Francia, la città sarà blindata. “Non tollereremo il minimo incidente durante il corteo, né a margine della marcia“, ha infatti tenuto a rimarcare, nell’imminenza dell’inizio della manifestazione, la prefetta del dipartimento del Rodano, Fabienne Buccio ai giornalisti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Oggi a Lione la marcia per Quentin. Ma i nazionalisti temono infiltrazioniA Lione, si svolge oggi una marcia in ricordo di Quentin, lo studente di destra ucciso in un episodio violento.

Quentin Deranque ucciso a Lione: cosa si sa dell’omicidio del 23enne attivista di estrema destra e chi potrebbe essere coinvoltoIl 23enne Quentin Deranque è stato assassinato a Lione, probabilmente a causa di una lite tra gruppi rivali.

