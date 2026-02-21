quelle pagine da sfogliare contro la sla

Una raccolta di pagine da sfogliare contro la Sla ha riscosso grande attenzione, attirando lettori di tutte le età. Ogni copia venduta contribuisce direttamente alla ricerca e alle cure per questa malattia. Le storie raccontate nelle pagine coinvolgono e ispirano, offrendo un supporto concreto a chi lotta contro la Sla. La vendita si svolge in librerie e eventi locali, coinvolgendo anche volontari e cittadini. La solidarietà si manifesta attraverso questo gesto semplice ma significativo.

Pagine intense, che inducono alla riflessione, emozionano e fanno anche bene. Perché il ricavato della vendita di ogni copia viene interamente devoluto alla battaglia contro la Sla. E’ ‘ Vita di un guerriero ’, il libro che ripercorre la storia di Francesco Menotti, 57enne di Mondolfo, alle prese da circa un decennio con la sclerosi laterale amiotrofica, scritto dallo stesso Menotti e dal suo compaesano Massimo Papolini, che domani (domenica) pomeriggio alle 17 sarà presentato alla biblioteca ‘Sebastiano Dominici’ di San Michele al Fiume, alla presenza dei suoi autori. Libro uscito a novembre scorso e che ha già venduto quasi un migliaio di copie, consentendo ai suoi artefici di donare 6.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Eric Dane, morto il dottor Sloan di Grey's Anatomy: aveva 53 anni, da un anno lottava contro la SlaEric Dane, noto per aver interpretato il dottor Sloan in Grey's Anatomy, è morto a 53 anni a causa di una forma di Sla che combatteva da un anno.

